Pallanuoto, finale Scudetto A1: Brescia rimonta la Pro Recco e rinvia il verdetto a gara-3

by Davide Triolo

Brescia-Pro Recco pallanuoto - Foto A. Masini deepbluemedia.eu

L’AN Brescia ha superato la Pro Recco nella circostanza di gara-2 della finale Scudetto 2021/2022, per quanto riguarda la massima serie di pallanuoto italiana. La compagine lombarda ha replicato efficacemente al successo degli avversari in gara-1, pareggiando i conti grazie a una vittoria casalinga per 13-12; dopo il 9-8 in quel di Punta Sant’Anna, la Pro Recco ha ceduto di misura il trasferta e sarà costretta a giocarsi il tutto per tutto nell’attesa e determinante gara-3. La squadra che tra Brescia e Pro Recco prevarrà in ultima istanza, potrà aggiudicarsi il campionato italiano; grande chance per affermarsi sulle acque nazionali per i campioni d’Europa in carica, ma tanti rimpianti già per il confronto perso alla Mompiano. I liguri erano infatti avanti 12-10 dopo una rete quasi risolutiva di Cannella, prima di subire la rimonta firmata dal trio Dolce-Luongo-Iodice. Appuntamento al 28 maggio, nuovamente a Punta Sant’Anna, in Liguria, per decidere le sorti dell’ultimo atto per conquistare lo Scudetto.