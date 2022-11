Pallanuoto, Champions League 2022/2023: la Pro Recco passa a Spalato 13-9

La Pro Recco stende 13-9 lo Jadran a Spalato nel match valevole per il secondo turno della fase a gironi della Champions League 2022/2023 di pallanuoto. La formazione guidata da Sandro Sukno, dunque, si sono riscattati dopo la sconfitta per 9-7 subita al debutto stagionale contro l’Olympiacos Pireo. Nella giornata di domani alle ore 20:30 i vicecampioni d’Italia dell’AN Brescia affronteranno in casa il Ferencvaros Telekom Budapest. All’esordio stagionale la squadra di Bovo ha vinto 13-8 a Dubrovnik contro lo Jug Adriatic.