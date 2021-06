Pallanuoto, Catania campione d’Italia: Padova sconfitta ai rigori in gara-5

by Daniele Forsinetti

Final Four Coppa Italia 2021 pallanuoto, piscina Comunale Palermo - Foto Sportface

L’Ekipe Orizzonte Catania è campione d’Italia di pallanuoto. La formazione etnea ha sconfitto la Plebiscito Padova per 14-11 ai rigori nella quinta e decisiva sfida della serie finale, giocata in Veneto. Catania, dunque, si aggiudica il ventunesimo titolo della propria storia che si va ad aggiungere anche alla Coppa Italia vinta qualche settimana fa. Dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 10-10, sono stati decisivi i pali colpiti ai rigori da Centanni e Meggiato; a segno Barzon, Marletta, Vukovic ed Emmolo per la società siciliana, al cospetto della trasformazione di Queirolo per le padrone di casa.