Pallanuoto, Campagna: “Vittoria che fa morale per valore avversario”

by Andrea Bellini

Sandro Campagna - Foto Sportface

“La Grecia è un avversario di rango che non permette di distrarsi, come abbiamo fatto con il Kazakistan. Abbiamo tenuto una discreta intensità fino a che le forze ci hanno sostenuto. Poi sono calate le energie ad entrambe le squadre e lì siamo stati più bravi e fortunati noi a sfruttare due situazioni favorevoli”. Così Sandro Campagna commenta la vittoria del Settebello contro la Grecia per 11-8. Un successo, il secondo consecutivo, che permette all’Italia di issarsi al primo posto del girone A della Superfinal World League 2021 di pallanuoto. “La squadra mi è piaciuta molto in difesa, soprattutto quando abbiamo schierato la difesa a zona. Sono soddisfatto anche della prestazione di Del Lungo in porta. Questa vittoria, soprattutto per il periodo e per il valore dell’avversario, fa morale. Ci sono ancora quattro partite per arrivare alla fine ed abbiamo intenzione di dare il massimo”, conclude Campagna nelle parole riportate dalla Federnuoto.

