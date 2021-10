Pallanuoto, cammina nudo e causa un incidente stradale: denunciato Augusti della Lazio

by Antonio Sepe

Final Four Coppa Italia pallanuoto, Palermo - Foto Sportface

Non è stata una serata ordinaria per i carabinieri del Nucleo Radiomobile, intervenuti nei pressi del Foro Italico. Il pallanuotista croato della Lazio, Sven Augusti, nudo in mezzo alla strada, aveva causato un incidente stradale. Una Smart si è infatti ribaltata nel tentativo di evitare il 22enne ed i due giovani a bordo sono stati trasportati in ospedale. Nonostante la paura iniziale, fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. E’ stato portato all’Umberto I anche Augusti che, in stato di alterazione, ha tentato di colpire le forze dell’ordine. Per questo motivo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.