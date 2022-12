Tabellone Milano Premier Padel P1 2022: Galan e Lebron guidano il seeding

Il tabellone del Milano Premier Padel P1 2022. Il grande padel fa tappa in Lombardia, con 48 coppie a caccia del titolo. Appuntamento dal 5 all’11 dicembre con Alejandro Galan e Juan Lebròn, coppia numero uno al mondo, che guida il seeding. Al via anche alcuni azzurri, determinati a far bene in casa propria. Di seguito il tabellone completo e gli accoppiamenti.

TABELLONE COMPLETO

(1) Galan/Lebron bye

Q vs Ramirez Navas/Gil Batista

Q vs Q

(14) Marcos Duran/Ramirez del Campo bye

(15) Fernandez Cano/Garcia Diestro bye

Q vs Sager Nagel/Gomes

(WC) Cremona/Cassetta vs (WC) Di Gennaro/Cattaneo

(6) Gonzalez/Ruiz Granados bye

(5) Di Nenno/Nieto Ruiz bye

Semmler/ Sanchez vs Sans Riola/Zapata Pizarro

Dominguez/Tison vs Q

(16) Cepero/Lamperti bye

(11) Rubio Perez/Arroyo Albert bye

(WC) Moreau/Sinicropi vs Gonzalez Barahona/Garcia Mora

Q vs Vilarino Gestoso/Munoz Enrile

(4) Belasteguìn/Coello bye

(3) Stupaczuk/Lima bye

Quilez Palleja/Bueno Gomez vs Luque/Martinez

Alawadhi/Javier Rico Dasi vs Jose Rico Dasi/Redha

(13) Ruiz Remedios/Bergamini bye

(10) Gomez Silingo/Cruz Belluati bye

Leygue/Diaz Sangiorgio vs Q

Valdes/Ayats vs Alba Sanchez/Perino

(8) Sanchez Aguero/Capra bye

(7) Chingotto/Garrido bye

Ruiz Gutierrez/Oria Ortega vs Bautista Ortiz/Del Castillo Marin

Vera Castillo/Garcia Bassas vs Cardona Huerta/Moya Sos

(12) Leal Perez/Yanguas bye

(9) Campagnolo/Sanz Zalba bye

Q vs Patiniotis/German Gutierrez

Alonso Chillaron/Esbri Gonzalez vs Santana/Suescun

(2) Navarro/Tello bye