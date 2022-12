Padel, ufficiale l’esordio alla terza edizione dei Giochi Europei

Il Padel farà il suo esordio in occasione della terza edizione dei Giochi Europei, in programma a Cracovia dal 21 giugno al 2 luglio 2023. Saranno oltre 30 i paesi in gara, con i migliori giocatori in campo e tabelloni non solo di maschile e femminile, manche di misto. “E’ un’emozione enorme – ha dichiarato il presidente della federazione internazionale Luigi Carraro – per tutti coloro che amano il padel, per coloro che lo praticano e per gli atleti che in questi anni hanno contribuito alla crescita della nostra disciplina”.