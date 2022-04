Padel: a Cagliari torneo in memoria di Giampiero Galeazzi

Le parole dell’assessore regionale del Turismo della Sardegna, Gianni Chessa, durante la presentazione del primo memorial ‘Giampiero Galeazzi’ di padel maschile e femminile, organizzata dall’Unione stampa sportiva italiana e riservato ai giornalisti, che si terrà a Cagliari dal 22 al 24 aprile e vedrà anche la partecipazione di ex campioni dello sport e di protagonisti della televisione che durante la loro carriera hanno conosciuto il giornalista della Rai.

“Il torneo nazionale di padel dedicato alla memoria del giornalista Giampiero Galeazzi rappresenta un’ulteriore occasione di visibilità per la Sardegna. Lo sport, grazie ad un ricco programma di manifestazioni, continuerà ad essere un ottimo veicolo promozionale per il turismo nell’Isola. Galeazzi, che con la sua voce ha accompagnato tanti episodi importanti dello sport italiano, era un amante della Sardegna, che frequentava anche per le sue vacanze. L’evento, soprattutto grazie alla partecipazione di tanti nomi famosi del mondo dello sport e dello spettacolo, porterà la Sardegna all’attenzione dei media di tutta Italia, proseguendo il progetto legato alla promozione turistica che vuole farla diventare l’isola dello sport”.