Tokyo 2020, tuffi: Bertocchi/Pellacani assaporano il podio, poi terminano settime

by Antonio Sepe

Elena Bertocchi e Chiara Pellacani

Sfuma una medaglia per l’Italia finale dei 3 metri trampolino sincronizzato femminile di tuffi, valevole per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Elena Bertocchi e Chiara Pellacani sono state in corsa per il podio per tutta la gara ma, proprio sul più bello, si sono sciolte come neve al sole. In lotta fino all’ultimo per giocarsi la medaglia di bronzo con la Germania, l’ultimo tuffo si è rivelato disastroso e le italiane hanno concluso addirittura al settimo posto. Vittoria alla Cina, favorita numero uno, che si è assicurata una gara mai in discussione e dominata dall’inizio alla fine. Medaglia d’argento per il Canada, che dopo un avvio a rilento è stato bravo a reagire. Sul gradino più basso del podio, infine, la Germania.

CRONACA – Ottimo inizio delle azzurre, che partono con il piede giusto e totalizzano 49.20 con il primo tuffo. Bertocchi e Pellacani si ripetono poco dopo, ottenendo uno score di 48.00 con la seconda rotazione e restando in orbita medaglie. Archiviati i tuffi obbligatori, le italiane continuano a sfoggiare un’ottima prestazione e si portano addirittura al secondo posto con il loro 63.00. La medaglia d’argento è però un affare canadese ed è solo questione di tempo prima che le nordamericane riescano ad agguantarle. Poco male per l’Italia, che restano solide in terza piazza nonostante un tuffo leggermente peggiore ai precedenti. Il gap con la Germania è incredibilmente ridotto e sarà l’ultimo tuffo a fare la differenza. Le tedesche ottengono 64.17 punti, le azzurre ne necessiteranno 64. Purtroppo le speranze svaniscono rapidamente. L’ultimo tuffo è infatti molto negativo e le azzurre totalizzano appena 45.90 punti. Dal possibile terzo posto, Bertocchi e Pellacani terminano addirittura settime.