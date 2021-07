Tokyo 2020, softball: Italia ancora ko, l’Australia passa 1-0. Si complica il sogno medaglia

by Michele Muzzarelli

Laura Vigna - Softball Italia - Foto MG-Oldmanagency

Si complica la strada della nazionale italiana di softball alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella seconda giornata infatti le azzurre sono state sconfitte per 1-0 dall’Australia, che ieri era stata travolta dal Giappone. Proprio le quotate padroni di casa saranno adesso le prossime avversarie dell’Italia, chiamata all’impresa contro le nipponiche che comunque oggi hanno avuto la meglio sul Messico solo all’extra-inning.

La cronaca – La partita inizia con l’Italia in battuta e le azzurre appaiono subito in grado di leggere i lanci australiani. Fama si porta fino alla terza base nel primo inning, ma l’eliminazione di Piancastelli vanifica tutto. Nel secondo inning spicca l’ottima valida dell’australiana Tsitsikronis, che si porta direttamente in seconda base e arriva a marcare il punto dopo la valida di Wall per l’1-0 della nazionale oceanica. Niente di fatto nel terzo e nel quarto parziale, con l’Italia che dopo un inizio incoraggiante non riesce a incidere in battuta. Le azzurre tornano a farsi vedere nel sesto inning, con la valida di Koutsoyanopulos che arriva fino in seconda base grazie al bount di sacrificio di Howard. Le eliminazioni di Fama e Carosone rendono tutto vano.

Si arriva quindi all’ultimo inning, il momento decisivo: la valida di Longhi (sostituita dalla velocista Marrone in prima base) e il primo vero errore dell’ottima lanciatrice “aussie” Kaia Parnaby illudono, ma la neo-entrata Ellen Roberts elimina Gasparotto e pone fine alla contesa.