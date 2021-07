Tokyo 2020, il sindaco di Isernia ironizza: “Centracchio ha dimostrato che il Molise esiste”

by Davide Triolo

Maria Centracchio, foto Mezzelani / GMT

“Un impresa storica: grazie Maria. Con te Isernia è salita sul tetto del mondo e il Molise ha dimostrato di esistere”. Queste sono le dichiarazioni ricche di ironia del sindaco di Isernia, Giacomo D’Apollonio, rilasciate per congratularsi con l’atleta molisana Maria Centracchio, bronzo nel judo -64 kg alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il primo cittadino della città menzionata ha fatto riferimento al presupposto tradizionale, nel Bel Paese, per il quale il Molise ‘non esisterebbe’, essendo territorio generalmente poco conosciuto o goliardicamente non considerato tra le meraviglie storiche italiane. Ironia per l’appunto divertente di D’Apollonio, messa in pratica ai microfoni dell’Ansa per celebrare l’impresa straordinaria dell’atleta Centracchio.

