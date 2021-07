Tokyo 2020, scherma fioretto femminile: Volpi si ferma ad un passo dal podio, oro Kiefer

by Andrea Bellini

Alice Volpi - Foto BIZZI

Alice Volpi si ferma al quarto posto nel torneo di fioretto femminile valevole per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, decisiva la sconfitta contro la russa Larisa Korobeynikova nella finale per la medaglia di bronzo. L’oro, invece, se lo aggiudica la statunitense Lee Kiefer che batte la campionessa del mondo Inna Deriglazova con il punteggio di 15-13.

Un sorteggio crudele mette di fronte Arianna Errigo e Alice Volpi ai quarti di finale. A spuntarla è quest’ultima, che con una partenza da sogno si porta sul 10-1 alla fine del primo periodo. La toscana cerca di gestire il risultato nel secondo periodo, pensando più a coprirsi che a colpire, ma subisce il tentativo di rimonta di Errigo, che si porta fino al 7-11. Volpi allora riprende ad attaccare, chiudendo l’incontro sul 7-15.

Nei turni precedenti al “derby”, Errigo e Volpi non avevano avuto problemi a battere rispettivamente l’egiziana Elsharkawy (15-2) e l’ungherese Kondricz (15-5). Qualche patema in più, invece, per Volpi agli ottavi, con l’Azzurra che ha avuto la meglio sulla tedesca Ebert per 15-13 al termine di una rimonta stupenda, visto che il primo periodo si era chiuso 2-6 per la tedesca. Errigo aveva invece regolato per 15-7 la canadese Guo.

Martina Batini si è invece dovuta arrendere ai sedicesimi contro l’ungherese Fanni Kreiss. L’azzurra si era portata sul 5-2 grazie ad un avvio di gara promettente, salvo poi subire la rimonta dell’avversaria. 11-7 alla fine del primo periodo, con l’incontro che si è poi chiuso 10-15.

Giunta in semifinale, Alice Volpi non riesce nell’impresa di sconfiggere Inna Deriglazova. La fiorettista russa, che già aveva sconfitto Alice in passato, si è subito portata sul 4-1 e, dopo l’inizio scoppiettante, si è limitata a gestire il vantaggio, allargandolo poco a poco. L’azzurra, concluso il primo periodo, era già spalle al muro, a sole 4 stoccate dalla sconfitta, con uno svantaggio di 5 punti. Il secondo quarto è stato gestito alla grande da Deriglazova, che ha chiudo 15-10. Alice Volpi, ora, potrà giocarsi la medaglia di bronzo.

Nella finale per il terzo posto Volpi inizia con il piglio giusto portando avanti sul 5-1 contro la russa Larisa Korobeynikova, ma quest’ultima è autrice di una grande rimonta che le consente di chiudere il primo periodo con un minimo vantaggio (12-10). Nel secondo parziale l’azzurra rimette la testa davanti arrivando ad una sola stoccata dalla vittoria, ma Korobeynikova mette a referto i due punti decisivi per strappare la medaglia di bronzo alla rappresentate dell’Italia.