Pechino 2022, svelato il motto delle Olimpiadi Invernali

by Andrea Bellini

Olimpiadi PyeongChang braciere - Foto Pentaphoto/Marco Trovati

Gli organizzatori delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 hanno svelato lo slogan dei Giochi, che si terranno dal 4 al 20 febbraio prossimi. La cerimonia di presentazione si è tenuta presso il Museo della Capitale, e la scelta è ricaduta sul motto “Insieme per un futuro condiviso”, scelto da una lista originaria di 79 proposte raccolte da maggio a settembre 2020. Gli organizzatori spiegano che lo slogan “riflette il potere dei Giochi di superare le sfide globali come una comunità con un futuro condiviso per l’umanità. Il motto dimostra l’unità e uno sforzo collettivo, incarnando i valori fondamentali e la visione del Movimento Olimpico e l’obiettivo di perseguire l’unità mondiale, la pace e il progresso, nonché la visione dei Giochi Paralimpici, in particolare per un mondo inclusivo”. Ed è anche un modo per sottolineare il “bisogno per lavorare insieme per un domani migliore, soprattutto dopo la pandemia di Covid-19”.