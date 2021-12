Olimpiadi Pechino 2022, anche il Belgio annuncia il boicottaggio diplomatico

by Davide Triolo

Stadio di Pechino, Olimpiade 2008 - Foto Peter23 - CC BY-SA 3.0

Non solo gli Stati Uniti, ma anche il Belgio ha annunciato di voler partecipare al boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. “Il governo federale non intende inviare alcuna rappresentanza ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino“. Così Alexander De Croo, primo ministro belga, in merito alla situazione relativa all’importante evento olimpico; dopo le parole di Jen Psaki, portavoce a stelle e strisce, in relazione alla complessa situazione cinese, i fiamminghi seguono la falsariga americana e non saranno presenti a Pechino. Il tutto non riguarda però gli atleti, in quanto le selezioni nazionali di Stati Uniti d’America e Belgio parteciperanno regolarmente ai Giochi. Mossa non soltanto puramente politica nel senso ideologico, ma anche per quanto riguarda il sociale generalmente inteso. Si attende la presa di posizione delle altre Nazioni.