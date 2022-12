Olimpiadi Milano-Cortina, Fontana: “Nessun ritardo sulle opere, Majorino parla senza sapere”

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha parlato dello stato delle opere per le Olimpiadi invernali del 2026. Nello specifico il governatore ha risposto ad alcune critiche arrivate dal candidato del centrosinsitra e del Movimento 5 Stelle per la Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, Queste le parole di Fontana: “Io posso dire che le opere, per quanto riguarda la Regione, sono assolutamente in linea, non ci sarà nessun ritardo. Io credo che Majorino dica troppe cose senza avere visto i documenti e gli atti. Sono legittime affermazioni da parte sua, che deve fare la sua campagna elettorale, ma infondate. Per quanto riguarda le opere che stanno realizzando attraverso la Spa il commissario Sant’Andrea mi ha ribadito che dovrebbe riuscire a rispettare i tempi. Non ci sarà nessun ritardo”.