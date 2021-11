Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Malagò: “Aggiungere Torino? Fuori tempo massimo”

by Davide Triolo

Giovanni Malagò - Foto Mezzelani/GMT

“Olimpiadi 2026 anche a Torino? Onestamente siamo fuori tempo massimo. Ho apprezzato le parole del sindaco Lo Russo e dell’assessore Carretta, che hanno detto ‘se serve noi ci siamo, siamo felici di esserci’. Sappiamo che Torino disponga di asset che da altre parti devono essere realizzati, migliorati o sistemati. Nella vita, e soprattutto nel nostro Paese, ci sono fattori che prescindono e siamo fuori tempo massimo”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Giovanni Malagò, per quanto concerne la possibilità di ampliare le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 alla sede di Torino e, in generale, al Piemonte. Il presidente del Coni ha riflettuto sull’argomento menzionato in occasione di un incontro a Torino con i nuovi vertici comunali; improbabile, dunque, che Torino, dopo le Atp Finals di tennis in corso, ospiti anche le Olimpiadi invernali.