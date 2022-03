Milano-Cortina 2026, Zaia: “Viaggio iniziato, dobbiamo dimostrare di essere all’altezza”

by Mattia Zucchiatti

Luca Zaia - Foto Massimiliano Barison

”Con la cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi di Pechino 2022 si apre ufficialmente l’appuntamento di Milano Cortina 2026. Il viaggio è iniziato, benvenuti a scoprire le bellezze dell’Italia. Ora tocca a noi dimostrare di essere all’altezza di questo impegno che punta tutto su un evento sportivo mondiale diffuso su 22mila chilometri quadrati, a basso impatto ambientale e tra iconiche vette naturali. Città moderne assieme alle cime Dolomitiche Patrimonio dell’Umanità, tra quattro anni, accoglieranno un movimento di giovani che ha dimostrato, già in questa edizione cinese, di saper guardare lontano, lottando con testa e cuore per conquistare medaglie di valore’‘. Queste le parole del presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, al termine della cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi di Pechino 2022. E ancora: ‘‘Siamo al lavoro per realizzare dei Giochi olimpici e paralimpici all’insegna della semplicità e del rigore, senza per questo rinunciare agli investimenti che renderanno più moderne ed accessibili le nostre montagne – prosegue il governatore – Per organizzazione, scenari e determinazione, Milano Cortina 2026 fisserà un momento storico nelle pagine dello sport olimpico. Coinvolgeremo i territori e le persone per realizzare un progetto sportivo sostenibile orientato verso una generazione under30, i futuri eredi di questa sfida storica. Ora, che la strada è tracciata, lavoreremo pancia a terra per dare vita a quello che non rappresenta più un sogno ma che da oggi è realtà’‘, conclude Zaia.