Milano-Cortina 2026, Varnier: “L’obiettivo del 2023 è passare al piano operativo”

di Mattia Zucchiatti 24

“Credo che sia un gran privilegio per me, è un grandissimo onore e ho un gran senso di responsabilità. Ci metterò tutto il mio entusiasmo per questo grande evento. In queste tre giornate ho incontrato tante persone che hanno lo stesso spirito per l’organizzazione delle Olimpiadi. È un evento di tutto il Paese. Lavoreremo insieme a tutto il team, ci metterò tutta la mia energia”. Queste le parole del nuovo amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina 2026 Andrea Varnier, durante un incontro con la stampa: “Gli obiettivi per il 2023? Non abbiamo toccato tutti i punti: le due giornate sono servite per conoscerci e fare il punto della situazione, è il momento di passare a un formato più operativo. Dobbiamo continuare il lavoro già fatto dalle varie aree funzionali”, ha aggiunto.