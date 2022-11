Milano-Cortina 2026, il testo della manovra prevede una spesa di 400 milioni

In vista dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 arrivano delle importanti novità. Per garantire la realizzazione del piano complessivo delle opere della manifestazione a cinque cerchi, infatti, il testo bollinato della manovra di Governo prevede un’autorizzazione di spesa di 400 milioni di euro. Di questi 120 sarebbero stanziati per il 2024, 140 milioni per il 2025 e 140 milioni per il 2026. Al momento non c’è ancora nulla di ufficiale e il tutto potrebbe cambiare nei prossimi giorni, ma per ora il Governo è orientato verso queste cifre per Milano-Cortina 2026.