Milano-Cortina 2026, Fontana: “Stiamo lavorando per organizzare le prime Olimpiadi sostenibili”

by Daniele Forsinetti

Logo Milano-Cortina - Olimpiadi 2026

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenuto al Tg2 Post, ha fornito aggiornamenti sui preparativi in vista dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026: “Stiamo lavorando sull’organizzazione delle Olimpiadi, adesso devono partire le opere pubbliche. Sono le prime Olimpiadi sostenibili, il nostro progetto va in quella direzione. Domani siamo alla Farnesina per la presentazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina del 2026, e adesso è arrivato il momento perché si cominci con la messa a terra dei progetti“.