Nuoto, World Series: 16 azzurri convocati per la tappa di Setubal, c’è Paltrinieri

by Antonio Sepe

Gregorio Paltrinieri - Photo Giorgio Perottino / Deepbluemedia

E’ stata diramata la lista degli atleti italiani convocati per le World Series (ex World Cup) di nuoto. Il primo appuntamento è in Portogallo, a Setubal, nel weekend del 28-29 maggio. Si parte con le due 10 km nelle fredde acque dell’Oceano Atlantico, per cui è richiesta la muta, per poi proseguire con il team event. Il percorso sarà di due km ed andrà ripetuto ben cinque volte. Spicca la presenza di Gregorio Paltrinieri, che guida la spedizione.

Di seguito l’elenco completo dei convocati: Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuto), Domenico Acerenza, Andrea Manzi, Mario Sanzullo e Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro/CC Napoli), Dario Verani (Esercito/Livorno Acquatics), Pasquale Sanzullo (Carabinieri/CC Aniene), Marcello Guidi (Fiamme Oro/RN Cagliari), Simone Ruffini (Fiamme Oro/CC Aniene), Matteo Furlan (Marina Militare/Team Veneto), Martina De Memme (Esercito/Olimpic Nuoto Napoli), Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro/Nuotatori Pistoiesi) e Barbara Pozzobon (Fiamme Oro/Hydros).