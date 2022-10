Nuoto, velocisti azzurri impegnati al Centro Federale di Ostia fino al 31 ottobre

Dopo gli impegni con Mondiali ed Europei di nuoto, alcuni atleti della Nazionale Italiana sono pronti per tornare in acqua. Sono cinque i convocati per il collegiale del Centro Federale di Ostia, che inizierà oggi e si protrarrà fino al 31 ottobre: si tratta di Paolo Conte Bonin (Team Veneto), Stefano Di Cola (Marina Militare/CC Aniene), Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto), Stefano Nicetto (Fiamme Gialle/Team Veneto) ed Alessia Proietti Colonna (Marina Militare/Aurelia Nuoto). Nello staff i tecnici Claudio Rossetto e Christian Galenda e il preparatore atletico Marco Lancissi.

test1