Nuoto, Isl: Napoli ospiterà i migliori nuotatori al mondo dal 26 agosto al 30 settembre

by Antonio Sepe

La piscina di Glasgow che ospita gli Europei 2018 - Foto Sportface

La prima fase dell’Isl (International Swimming League) si disputerà a Napoli. I migliori nuotatori del mondo si sfideranno nella regular season dal 26 agosto al 30 settembre presso la piscina Scandone. Il prosieguo della competizione, con Play Off e Final Four, si disputerà invece in altre località del globo. “Dopo l’esperienza del 2019, Napoli e la Campania intera sono rimaste nel nostro cuore. Mi auguro che ad agosto ci sia lo stesso entusiasmo, nonostante le norme anti Covid-19” ha dichiarato il presidente della Isl Konstantin Grigorishin. Sulla stessa lunghezza d’onda Domenico Fioravanti, direttore generale del club Aqua Centurions: “Si tratta di una belle spinta per contare sul sostegno della città. Inoltre è un’ottima notizia per il nuoto azzurro“.