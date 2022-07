Nuoto di fondo, World Series Parigi 2022: Paltrinieri oro nella 10km, Taddeucci terza

by Deborah Sartori

Gregorio Paltrinieri, nuoto di fondo Mondiali Budapest 2022 - Foto Giorgio Scala/Andrea Masini DBM

Gregorio Paltrinieri non smette di vincere: Super Greg trionfa nella 10 chilometri di Parigi, seconda tappa delle World Series 2022 di nuoto di fondo. Nelle acque del Canale dell’Ourcq all’interno del Parc de la Villette (temperatura di circa 21 gradi), il fuoriclasse di Carpi conduce gara di testa e stacca la concorrenza a circa 500 metri dal traguardo. Il 27enne si impone con il tempo di 1h51’37”85, bissando il successo della prima tappa di Setubal e precedendo gli ungheresi Kristof Rasovszky (1h51’38”98) e David Betlehem (1h51’41”95). Quinta posizione per un ottimo Andrea Manzi (1h51’43”68), vincitore del titolo italiano pochi giorni fa a Piombino. Italia sul podio anche nella gara femminile, con Ginevra Taddeucci che chiude in 2h00’35”99. La 25enne toscana tenta il forcing ad un chilometro dall’arrivo, ma il sogno viene infranto dalle veterane Ana Marcela Cunha (2h00’33”71) e Sharon Van Rouwendaal (2h00’35”77). Sesta piazza per Barbara Pozzobon in 2h00’40”46.

RISULTATI SECONDA TAPPA PARIGI 2022

10 km maschile

1. Gregorio Paltrinieri (Ita) 1h51’37”85

2. Kristof Rasovszky (Hun) 1h51’38”98

3. David Betlehem (Hun) 1h51’41”95

10 km femminile

1. Ana Marcela Cunha (Bra)2h00’33”71

2. Sharon Van Rouwendaal (Ned) 2h00’35”77

3. Ginevra Taddeucci (Ita) 2h00’35”99