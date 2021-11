Nuoto, Europei Kazan 2021: oro Carraro, argento Quadarella. Record del mondo nella 4×50

by Davide Triolo

Martina Carraro - Foto Sportface

L’Italia è protagonista nel mondo del nuoto, in particolare negli Europei di Kazan 2021 in corso, in vasca corta. La rassegna continentale ha donato immediatamente una medaglia al movimento azzurro, al termine della seconda gara del pomeriggio di mercoledì 3 novembre. Argento nei 50 metri dorso maschili per Michele Lamberti, straordinario risultato e progressi visibili ed evidenti per lui; sesta piazza per Lorenzo Mora, anch’egli in buona condizione fisica. Prestazione semplicemente sensazionale per il russo Kolesnikov, invece, imprendibile durante la vasca di ritorno. Nei 50 metri stile libero femminili, invece, delusione per il talento nostrano Silvia Di Pietro, ultima in 24”37. Prima la svedese Sjoestroem, come da pronostico.

Primo oro di giornata firmato da Martina Carraro, nel gradino più alto del podio nei 100 metri rana femminili; superlativa performance dell’azzurra, indubitabilmente superiore come fluidità della nuotata e condizione atletica: 1’04”01. Seconda la russa Chikunova, terza l’estone Jefimova. Arianna Castiglioni, invece, non ha eguagliato il rendimento della semifinale, chiudendo in quinta posizione. Un Lamberti semplicemente inarrestabile si è confermato nei 100 farfalla maschili, limitando e beffando il rivale Milak; seconda posizione, dunque argento per l’azzurro (49”79), da sogno: dietro soltanto al favorito Szabo, ungherese. Medaglia d’argento anche per Simona Quadarella, la quale ha perso il trono degli 800 stile libero per mano di una straripante Kirpichnikova; italiana seconda in 8’10”54, mentre Martina Rita Caramignoli soltanto quinta. Ciliegina sulla torta in occasione dell’ultima finale di giornata; oro europeo e record del mondo per i ragazzi della 4×50 mista. Lamberti, Zazzeri, Orsi e Martinenghi hanno fermato il cronometro in 1’30”14, imponendosi a discapito di Russia e Olanda e riscrivendo la storia. Giornata straordinaria per il movimento di nuovo nostrano.