Nuoto di fondo, in tv 25km maschile e femminile Mondiali Budapest 2022: data, canale, orario e diretta streaming

by Deborah Sartori

Azzurri nuoto di fondo - Foto Giorgio Perottino/DBM

Tutto pronto per le gare sui 25km maschile e femminile di nuoto di fondo dei Mondiali di Budapest 2022. L’Italia vuole completare in bellezza il programma del nuoto in acque libere e proverà ad incrementare il già ricchissimo bottino di medaglie con Matteo Furlan, Dario Verani e Barbara Pozzobon nella gara più lunga. Chi si aggiudicherà il titolo? L’appuntamento è per le ore 7.00 di giovedì 30 giugno con la partenza degli uomini, mentre poco dopo, alle ore 7.10, è prevista la partenza delle donne. Di seguito, le informazioni per seguire le gare e il programma dettagliato di giornata.

STREAMING E TV – Le gare saranno visibili a partire dalle ore 9.00 in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming sulla piattaforma Rai Play, che garantisce la diretta anche in caso di sovrapposizione di eventi. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.