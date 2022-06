Nuoto di fondo, Mondiali Budapest 2022: storica doppietta Paltrinieri-Acerenza nella 10 km

by Enrico Ricciulli

Gregorio Paltrinieri, nuoto di fondo - Foto Giorgio Perottino/DBM

Clamorosa doppietta dell’Italia nella 10 km di fondo ai Mondiali di nuoto di Budapest 2022. Straordinari Gregorio Paltrinieri (primo) e Domenico Acerenza (secondo), che si sono resi protagonisti di una gara sensazionale vincendo il duello finale contro il tedesco Wellbrock ed il francese Olivier. Non era mai successa una cosa del genere a livello maschile nel fondo. Condotta di gara perfetta del carpigiano, che ha effettuato il forcing ad 1.2 km dal termine in previsione di uno sprint finale in cui sapeva di partire leggermente svantaggiato. Non è servito, visto che sia il campione del mondo ed olimpico in carica sia il transalpino non sono riusciti a reggere il ritmo infernale dettato da Greg. Ci è riuscito solamente l’amico Acerenza, autore di una gara da autentico segugio in cui è rimasto fisso nelle prime posizioni marcando stretto Wellbrock anche quando quest’ultimo sembrava letteralmente volare sull’acqua di Lupa Lake.

Questo il commento di Paltrinieri ai microfoni di RaiSport: “E’ un sogno, primo e secondo era la cosa più bella che mi poteva capitare. Essere sul podio insieme è stupendo, sono 10 anni che ci alleniamo insieme ed è il mio miglior amico. La strategia era di lasciare sfogare Wellbrock per più di metà gara, io mi sono sempre rifornito e nell’ultimo 1500 ho tirato come in piscina. Torno con 4 medaglie, quasi bottino completo, sono contentissimo. Ero convinto di poter fare bene, per dimostrare a me stesso di poter ancora fare qualcosa. Mentre ti prepari ti vengono tante preoccupazioni, poi vedendo i risultati è una grande soddisfazione”.

Gli fa eco anche un raggiante Domenico Acerenza: “E’ stata una gara perfetta, mi sembra un sogno. E se è un sogno svegliatemi. Greg ed io siamo superamici, abbiamo fatto questa scelta di allenarci insieme perchè ci fidiamo l’uno dell’altro. In gara sono stato molto lucido, ho conservato le energie per lo scatto finale, quando Gregorio è andato via sono andato in scia. Certo, lui era troppo forte per raggiungerlo..”.

LA CRONACA – C’è subito una grandissima selezione già dalle prime battute. Paltrinieri parte fortissimo e cerca di forzare l’andatura. Il campione azzurro viene ripreso dal grande favorito Wellbrock, che si porta al comando con estrema facilità e chiude al comando il primo giro. Bene anche Acerenza, costantemente nelle prime posizioni, ed i padroni di casa Betlem e Rasovszky. Gregorio non molla e torna nuovamente a spingere per accumulare vantaggio nei confronti dei suoi maggiori rivali. Il tedesco ci mette poco a riprendere quota e opera un forcing che crea nuovamente un solco tra le prime posizioni ed il resto dei nuotatori. Per qualche chilometro il quadro è sempre uguale: Wellbrock primo con Paltrinieri ed Acerenza a marcarlo strettissimo.

Al rifornimento di metà gara il teutonico decide di non fermarsi mentre Paltrinieri sì. La posizione del carpigiano viene presa da Acerenza, sempre in stretta marcatura sul primo della gara. Nel mentre si ritira uno dei favoriti ovvero l’ungherese Rusovszky, forse affaticato dal grande sforzo della prova a squadre. Quando mancano tre giri alla conclusione Wellbrock è sempre clamorosamente in testa, con Romanchuk, Paltrinieri ed Acerenza che tentano di restare in scia. A 2.5 km dal termine in testa c’è un quintetto guidato da due superlativi Wellbrock e Paltrinieri. Acerenza inizia a dare qualche segno di cedimento ma non molla. Nel finale è straordinario Paltrinieri con l’ultima volata, seguito a ruota da Domenico Acerenza. Terza posizione per il tedesco Weelbrock mentre solamente quarto il francese Olivier.