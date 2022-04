Nuoto, Butini: “Date Europei e Mondiali complicano preparazione, ma saremo pronti”

Il nuoto italiano scalda i motori in vista dei Mondiali di Budapest e gli Europei casalinghi di Roma. Due grandi eventi nel 2022 visti i rinvii causa Covid, in cui l’Italia vuole essere protagonista ancora una volta. Ai Campionati Italiani Assoluti Primaverili di Riccione 21 atleti hanno staccato il pass (individuale e di staffetta) per la rassegna iridata, 14 per quella continentale. “Quando hai tanti campioni internazionali le aspettative sono sempre molto alte – ha detto il direttore tecnico Cesare Butini tracciando un bilancio degli Assoluti -. Nel complesso sono soddisfatto. Ho visto segnali di crescita del settore giovanile tra cui atleti come Galossi nello stile libero e Cerasuolo nella rana. C’è stata la conferma di molti big e l’inserimento di volti nuovi per i progetti di staffetta”.

PREPARAZIONE – “Qualcosa è mancato tra coloro che ci hanno fatto tanto divertire ai mondiali in vasca corta a dicembre. A questi atleti continueremo a dare sopporto in vista di una stagione lunga e densa – ha continuato Butini -. Purtroppo le tante gare internazionali in calendario confondono la preparazione e condizionano inevitabilmente le prestazioni. Avremo 8 settimane per preparare i mondiali ed altrettante per gli europei. Questi tempi non consentono di completare fisiologicamente un ciclo di allenamento“.

“Chi ha deciso le date delle manifestazioni, piazzando un mondiale a giugno, quasi a caso, ha creato più problemi che aspettative. La federazione sarà sempre di supporto ad atleti e tecnici per garantire la formazione di squadre nazionali competitive e, come sempre accaduto, non saranno pochi centesimi a lasciare i ragazzi fuori dall’azzurro” ha sottolineato il dt azzurro. “Chi non parteciperà ai mondiali ha comunque la grande occasione di prepararsi per i campionati europei di Roma che chiuderanno la stagione davanti al nostro pubblico. Sarà un evento straordinario. Dopo le feste pasquali annunceremo la squadra per i mondiali“.

Atleti qualificati ai Mondiali di Budapest

Simona Quadarella (CC Aniene) negli 800 sl in 8’24″23 e nei 1500 in 15’59″32

Benedetta Pilato (CC Aniene) nei 50 rana in 29″85, nei 100 rana in 1’05″70 RIC e nella 4×100 mista

Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle / Team Insubrika) nei 100 rana 1’06″17

Silvia Scalia (Fiamme Gialle / CC Aniene) nei 50 dorso in 27″66 RI

Silvia Di Pietro (Carabinieri / CC Aniene) nella 4×100 mista con 54″91 nei 100 stile libero

Chiara Tarantino (Fiamme Gialle) nella 4×100 mista con 54″91 nei 100 stile libero

Margherita Panziera (Fiamme Oro / CC Aniene) nella 4×100 mista con 1’00″25 nei 100 dorso

Elena Di Liddo (Carabinieri / CC Aniene) nella 4×100 mista con 58″70 nei 100 farfalla

Marco De Tullio (CC Aniene) nei 400 sl in 3’44″47 pp e nella 4×200 in 1’46″29 pp

Thomas Ceccon (Fiamme Oro / Leosport) nei 100 dorso in 52″99 e nella 4×100 mista

Nicolò Martinenghi (CC Aniene) nei 50 rana in 26″49, nei 100 rana in 58″57 e nella 4×100 mista

Simone Cerasuolo (Fiamme Oro / Imolanuoto) nei 50 rana in 26″85 RIC

Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro / Coopernuoto) nei 1500 stile libero in 14’44″39

Alessandro Miressi (Fiamme Oro / CN Torino) nei 100 stile libero in 47″88, nella 4×100 stile libero e nella 4×100 mista

Lorenzo Zazzeri (Esercito / RN Florentia) nella 4×100 stile libero in 48″45

Manuel Frigo (Fiamme Oro / Team Veneto) nella 4×100 stile libero in 48″50

Leonardo Deplano (CC Aniene) nella 4×100 stile libero in 48″68

Gabriele Detti (Esercito / In Sport Rane Rosse) nella 4×200 in 1’47″50

Stefano Di Cola (Marina Militare / CC Aniene) nella 4×200 in 1’47″55

Stefano Ballo (Esercito / Time Limit) nella 4×200 in 1’47″75

Piero Codia (Esercito / CC Aniene) nella 4×100 mista con 51″65 nei 100 farfalla

Azzurri qualificati agli Europei di Roma 2022

Simona Quadarella (CC Aniene) negli 800 sl in 8’24″23 e nei 1500 in 15’59″32

Benedetta Pilato (CC Aniene) nei 50 rana in 29″85 e nei 100 rana in 1’05″70 RIC

Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle / Team Insubrika) nei 100 rana 1’06″17

Silvia Scalia (Fiamme Gialle / CC Aniene) nei 50 dorso in 27″66 RI

Marco De Tullio (CC Aniene) nei 400 sl in 3’44″47 pp e nella 4×200 in 1’46″29 pp

Thomas Ceccon (Fiamme Oro / Leosport) nei 100 dorso in 52″99

Nicolò Martinenghi (CC Aniene) nei 50 rana in 26″49, nei 100 rana in 58″57

Simone Cerasuolo (Fiamme Oro / Imolanuoto) nei 50 rana in 26″85 RIC

Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro / Coopernuoto) nei 1500 stile libero in 14’44″39

Alessandro Miressi (Fiamme Oro / CN Torino) nei 100 stile libero in 47″88, nella 4×100 stile libero

Lorenzo Zazzeri (Esercito / RN Florentia) nella 4×100 stile libero in 48″45

Manuel Frigo (Fiamme Oro / Team Veneto) nella 4×100 stile libero in 48″50

Leonardo Deplano (CC Aniene) nella 4×100 stile libero in 48″68

Filippo Megli (Carabinieri / RN Florentia) nella 4×100 stile libero in 48″77