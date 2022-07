Nuoto, Assoluti Ostia 2022 terza giornata: risultati serie minori, nel pomeriggio le serie veloci

I risultati delle serie minori della terza e ultima giornata agli gli Assoluti Herbalife di nuoto, che vivono oggi la loro giornata conclusiva al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia. In attesa delle serie veloci nel pomeriggio, con diversi atleti a caccia di un posto per gli imminenti europei di Roma, anche il mattino ha riservato diversi spunti interessanti. Al maschile sono da registrare i successi nei 200 stile libero di Emanuele Spada (Esercito Nuoto) in 1’49″52 e di Filippo Mazzieri (Nandi Ars Loreto) in 2’05″90 nei 200 dorso. Sulle distanze brevi invece è arrivato il 24″51 di Giulio Meniconi (Livorno Aquatics) nei 50 farfalla.

Tra le donne invece successo di Jasmine Nocentini (Team Veneto) nei 50 stile libero con il tempo di 25″50, mentre i 200 dorso hanno visto il successo di Aurora Velati (Prosport Acqua) con il crono di 2’16″01. Vittoria infine nei 200 rana anche per Chiara Vargas (Sport Village) in 2’35″31m con la stessa gara al maschile che ha visto la vittoria di Alessandro Zannelli (Team Nuoto Toscana Empoli) in 2’17″53.