Mondiali Budapest 2022, Silipo: “Serve cambiare passo per arrivare alla finale”

by Enrico Ricciulli

Carlo Silipo - Foto di Andrea Masini/DBM

Carlo Silipo ha commentato la vittoria odierna contro la Francia ai Mondiali 2022 di nuoto in corso di svolgimento a Budapest. Queste le parole del commissario tecnico del Setterosa: “Siamo tra le prime quattro al mondo. Non mi è piaciuto molto l’approccio alla gara. Così come non mi sono piaciute la fase difensiva e alcune soluzioni individuali, troppo affrettate in attacco. Dobbiamo cambiare passo se vogliamo arrivare alla finale. Bisogna giocare da squadra”. Questa l’analisi anche di Sofia Giustini: “Il Setterosa è tornato e questo è un messaggio per tutte le nostre avversarie e un motivo di soddisfazione per tutte noi. Sono emozionata perchè al mio primo mondiale sono in semifinale. Siamo cariche e non vediamo l’ora di tornare in acqua giovedì sera”. Gli fa eco anche Roberta Bianconi: “Questa squadra sta tornando grande. La mancata qualificazione olimpica ha caricato le più esperte e spronato le tante giovani che sono qui a Budapest. Possiamo crescere ancora molto. Oggi abbiamo sbagliato qualcosa nel primo tempo; non dovrà capitare in semifinale e contro avversarie di altro livello”.