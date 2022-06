Malagò elogia i risultati azzurri di nuoto e scherma: “Il tricolore avvolge i Mondiali, il fioretto splende d’oro agli Europei”

by Simone Caravano

Giovanni Malagò - Foto Mezzelani/GMT

Il presidente del Coni Giovanni Malagò, tramite alcuni tweet sul suo profilo, ha esaltato i grandi risultati azzurri ai Mondiali di nuoto e agli Europei di scherma. “Fenomenali! Il tricolore avvolge i Mondiali di nuoto. Ori per uno spaziale Thomas Ceccon nei 100 dorso con record del mondo e per super Benedetta Pilato nei 100 rana, la più giovane campionessa iridata azzurra di sempre. Applausi ai fuoriclasse e alla Fin”. Questo il messaggio per i trionfi mondiali nel nuoto, a cui poi si aggiunge quello per la coppia di nuoto sincronizzato Minisini-Ruggiero: “Fantastici Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero, campioni del mondo nel misto tecnico nuoto sincronizzato e grandissime sincronette, bronzo nel libero combinato, primo podio iridato di sempre nella specialità!”

Un pensiero poi anche ai successi della scherma, con le seguenti parole: “Il fioretto azzurro splende d’oro agli Europei ad Antalya. Perentorio successo continentale per la Nazionale femminile, Francia ko in finale. Complimenti alle nostre strepitose Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo e alla Federscherma”