Lutto nel mondo del nuoto, è morta a 68 anni Laura Podestà

Il mondo del nuoto italiano è in lutto: è morta Laura Podestà, 68 anni, olimpica a Monaco 1972 nei 100 stile libero e nelle staffette 4×100 stile libero e mista. Podestà è stata anche primatista italiana dei 100 stile libero per circa qauttro anni, sottraendo il record a Novella Calligaris e migliorandolo per 3 volte fino a 1’01”02 prima che venisse battuto da Cinzia Savi Scarponi. “Giungano alla famiglia le più sentite condoglianze di Paolo Barelli, peraltro suo compagno di nazionale per gran parte della carriera, del vicepresidente vicario della Federazione Italiana Nuoto Andrea Pieri, dei vicepresidenti Giuseppe Marotta e Teresa Frassinetti, del presidente onorario Lorenzo Ravina, del segretario generale Antonello Panza, del Consiglio federale, degli uffici federali e dell’intero movimento acquatico”, si legge in una nota della Fin.