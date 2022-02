Jesolo, cartelli con insulti a Federica Pellegrini. Zaia: “L’inciviltà non risparmia nessuno”

by Giorgio Billone

Federica Pellegrini - Foto Marco Trovati/Pentaphoto

Federica Pellegrini si trova in Cina col Cio per le Olimpiadi di Pechino 2022, ma nel frattempo in Italia è stata oggetto di gravi insulti in dei cartelli appesi sul lungomare di Jesolo nel tratto a lei dedicato. A questo proposito, il governatore del Veneto Luca Zaia ha voluto subito esprimere il suo rammarico nei confronti della Divina: “L’inciviltà non risparmia nessuno, nemmeno una campionessa dello sport e della vita, alla quale rivolgo la mia totale solidarietà. È un bruttissimo gesto, oltre che un reato, che non va assolutamente derubricato a goliardata, ma affrontato con rigore e stigmatizzato con forza. Sempre più persone, ogni giorno vengono fatte oggetto di minacce o gesti ostili, ai quali va data da tutti una forte risposta di civiltà. Mi auguro che i responsabili vengano presto individuati e puniti con le modalità consentite dalla legge”.