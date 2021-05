Nuoto, Europei Budapest 2021: i convocati ufficiosi per la rassegna continentale

by Federico Parodi

Federica Pellegrini - Foto Sportface

La Federnuoto ha reso noto le iscrizioni gara (ancora ufficiose) della nazionale azzurra per la 35esima edizione dei campionati europei di Budapest del 17-23 maggio. La rassegna continentale sarà determinante anche per la qualificazione alle Olimpiadi delle staffette. All’Italia manca il pass con la 4×100 mista maschile e le 4×100 e 4×200 stile libero femminili.

Le 21 azzurre convocate: Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle / NC Azzurra 91) 50 e 100 sl, 50 dorso, 50 farfalla; Federica Pellegrini (CC Aniene) 50, 100 e 200 sl; Chiara Tarantino (Gestisport Coop) 50 e 100 sl; Stefania Pirozzi (Fiamme Oro / CC Napoli) 200 sl; Sara Gailli (CC Aniene) 200 e 400 sl; Simona Quadarella (CC Aniene) 400, 800 e 1500 sl; Martina Rita Caramignoli (Fiamme Oro / Aurelia Nuoto) 400, 800 e 1500 sl; Silvia Scalia (Fiamme Gialle / CC Aniene) 50 e 100 dorso; Margherita Panziera (Fiamme Oro / CC Aniene) 50, 100 e 200 dorso; Carlotta Zofkova Costa De Saint (Carabinieri / Imolanuoto) 50 e 100 dorso; Benedetta Pilato (CC Aniene) 50 e 100 rana; Martina Carraro (Fiamme Azzurre / NC Azzurra 91) 50, 100 e 200 rana; Francesca Fangio (In Sport Rane Rosse) 200 rana; Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle / Team Insubrika) 50, 100 e 200 rana; Lisa Angiolini (Virtus Buonconvento) 50, 100 e 200 rana; Silvia Di Pietro (Carabinieri / CC Aniene) 50 e 100 sl e 50 farfalla; Elena Di Liddo (Carabinieri / CC Aniene) 50 e 100 farfalla; Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre / NC Azzurra 91) 50 e 100 farfalla; Antonella Crispino (Assonuoto Club Caserta) 100 e 200 farfalla; Ilaria Cusinato (Fiamme Oro / Team Veneto) 200 farfalla, 200 e 400 misti; Sara Franceschi (Fiamme Gialle / Livorno Aquatics) 200 e 400 misti.

I 27 azzurri convocati: Lorenzo Zazzeri (Esercito / RN Florentia) 50 e 100 sl; Alessandro Miressi (Fiamme Oro / CN Torino) 50 e 100 sl; Leonardo Deplano (CC Aniene) 50 e 100 sl; Manuel Frigo (Fiamme Oro / Team Veneto) 100 sl; Stefano Ballo (Esercito / Time Limit) 200 sl; Stefano Di Cola (Marina Militare / CC Aniene) 200 sl; Filippo Megli (Carabinieri / RN Florentia) 200 sl; Matteo Ciampi (Esercito / Livorno Aquatics) 400 sl; Marco De Tullio (Fiamme Oro / Sport Project) 200, 400 e 800 sl; Gabriele Detti (Esercito / In Sport Rane Rosse) 400 e 800 sl; Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro / Coopernuoto) 800 e 1500 sl; Domenico Acerenza (Fiamme Oro / CC Napoli) 1500; Thomas Ceccon (Fiamme Oro / Leosport) 50 e 100 dorso, 50 farfalla; Lorenzo Mora (Fiamme Rosse / Amici Nuoto VVFF Modena) 50, 100 e 200 dorso; Matteo Restivo (Carabinieri / RN Florentia) 100 e 200 dorso; Simone Sabbioni (Esercito / Vis Sauro) 50 e 100 dorso; Nicolo’ Martinenghi (CC Aniene) 50 e 100 rana; Alessandro Pinzuti (Esercito / In Sport Rane Rosse) 50 e 100 rana; Federico Poggio (Fiamme Azzurre / Imolanuoto) 50 e 100 rana; Andrea Castello (Imolanuoto) 100 e 200 rana; Edoardo Giorgetti (Fiamme Oro / CC Aniene) 200 rana; Piero Codia (Esercito / CC Aniene) 50 e 100 farfalla; Matteo Rivolta (Fiamme Oro / CC Aniene) 50 e 100 farfalla; Federico Burdisso (Esercito / Aurelia Nuoto) 100 e 200 farfalla; Giacomo Carini (Fiamme Gialle / Can. Vittorino da Feltre) 200 farfalla; Alberto Razzetti (Fiamme Gialle / Genova Nuoto My Sport) 100 e 200 farfalla, 200 e 400 misti; Pier Andrea Matteazzi (Esercito / In Sport Rane Rosse) 400 misti.