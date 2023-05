Volleyball Nations League 2023, ufficiali i convocati azzurri. Manfredi: “Il movimento cresce”

I Commissari tecnici Ferdinando De Giorgi e Davide Mazzanti hanno reso note le convocazioni delle nazionali per la Volleyball Nations League 2023. Gli azzurri campioni del mondo faranno il proprio esordio nella competizione il 6 giugno a Ottawa, in Canada contro l’Argentina, mentre Egonu e compagne, detentrici del trofeo, inizieranno il proprio percorso ad Antalya contro la Thailandia il 30 maggio. La presentazione della stagione azzurra, presso il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, ha permesso al presidente della Fipav Giuseppe Manfredi di tracciare un bilancio: “Una medaglia importantissima per noi è stata aver superato il numero di tesserati pre Covid. Tutte le vittorie delle nazionali, con il titolo Mondiale maschile, hanno fatto sì che la gente si stringesse intorno a questo movimento. Agli Europei, in nove città, contiamo di fare sempre il pienone. Grazie agli investimenti della Federazione riusciamo sempre ad ottenere alta l’asticella dei risultati, perché sono le vittorie delle Nazionali che portano un aumento dei tesserati e il seguito delle aziende”, aggiunge.

Un accento su futuro e programmazione, quindi, ma con un inevitabile ricordo commosso di Julia Ituma, la pallavolista azzurra morta lo scorso 13 aprile a Istanbul. “Nessuno di noi avrebbe voluto vedere queste immagini, di una ragazza giovane che ha fatto tanto per la nostra nazionale e che non può finire così: come staff e federazione faremo in tutti i modi che queste cose non avvengano più”, ha detto Manfredi che ha poi invitato tutti i presenti ad alzarsi in piedi per osservare un minuto di silenzio in ricordo della 18enne.

Nazionale Maschile

La lista dei 30 Azzurri

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli, Paolo Porro, Marco Falaschi

Opposti: Yuri Romano’, Fabrizio Gironi, Alessandro Bovolenta, Lorenzo Sala, Tommaso Guzzo

Schiacciatori: Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi, Francesco Recine, Mattia Bottolo, Giulio Magalini, Davide Gardini, Oreste Cavuto

Centrali: Simone Anzani, Roberto Russo, Gianluca Galassi, Leonardo Mosca, Giovanni Sanguinetti, Lorenzo Cortesia, Marco Vitelli, Edoardo Caneschi

Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla, Filippo Federici, Alessandro Piccinelli, Damiano Catania

Nazionale Femminile

La lista delle 30 Azzurre

Palleggiatrici: Francesca Bosio, Giulia Gennari, Ilaria Battistoni, Rachele Morello, Alessia Orro

Opposti: Sylvia Nwakalor, Ekaterina Antropova, Adhouljok Malual, Giorgia Frosini, Paola Egonu

Schiacciatrici: Miriam Sylla, Loveth Omoruyi, Francesca Villani, Alice Degradi, Sofia D’Odorico, Rebecca Piva, Caterina Bosetti, Elena Pietrini

Centrali: Anna Danesi, Marina Lubian, Sarah Fahr, Federica Squarcini, Alessia Mazzaro, Linda Nwakalor, Emma Graziani, Cristina Chirichella

Liberi: Eleonora Fersino, Beatrice Parrocchiale, Sara Panetoni, Monica De Gennaro