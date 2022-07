Volley, VNL maschile 2022: Italia pronta per l’ultima sfida contro l’Olanda

by Deborah Sartori

Nazionale maschile di volley - Foto Fipav

La Nazionale maschile continua a vincere e vuole chiudere in bellezza il girone della Volley Nations League 2022. Domenica 10 luglio l’ultima sfida contro l’Olanda, poi le Finali di Bologna. Gli azzurri di Fefé De Giorgi scenderanno in campo mercoledì 20 luglio per i quarti di finale contro l’ottava classificata, che si definirà al termine del girone. Le vittorie di questa terza settimana (nove in totale finora per un totale di 28 punti in classifica) contro Bulgaria, Iran e Serbia hanno mostrato la grande determinazione dell’Italia, capace di recuperare anche grandi svantaggi. Sono nove le vittorie totali conquistate finora (28 punti), che al momento valgono la prima posizione in classifica. L’Olanda invece deve dare il tutto per tutto: servono punti e vittorie per rientrare nelle otto squadre che voleranno a Bologna in una lotta più serrata che mai per la top-8.

BALASO: “VOGLIO CONTINUARE A SOGNARE”

“Possiamo dire che il bilancio fino ad oggi è abbastanza positivo – ha detto Fabio Balaso -. Volevamo posizionarci nel miglior modo in classifica per arrivare bene alle Finals. È stata una settimana importante, abbiamo fatto passi in avanti anche sotto il punto di vista del gioco migliorando alcune cose che la scorsa settimana non erano andate benissimo. Ci prepariamo alla gara con l’Olanda, molto importante, per arrivare al massimo a Bologna e proseguire il nostro percorso di crescita contro una squadra in lotta per l’accesso ai Quarti“.

Il libero azzurro si sofferma proprio sul gruppo ritrovato dopo il trionfo agli Europei: “Ho ritrovato un gruppo con nuovo innesti, cosa molto importante, ma un gruppo compatto e unito dentro e fuori dal campo. Questo è un gruppo unito anche se con ingressi e uscite settimana dopo settimana“. Ritrovato anche il grido “Noi… Italia”, motto ideato proprio dal libero veneto: “Noi è la parola che raggruppa tutti noi come gruppo ma anche tutti i tifosi che ci seguono da casa. A Bologna saranno Finals importanti, giochiamo in casa e sarà sicuramente bellissimo. Daremo il massimo e invito tutti a venire a seguirci. Personalmente posso dire che voglio continuare a sognare, spero in grande per quest’estate“.