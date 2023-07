Volley, VNL femminile 2023. Mazzanti verso Italia-Turchia: “Opportunità per crescere ancora”

Tutto pronto ad Arlington per i quarti di finale della Volleyball Nations League 2023 femminile, con l’Italia che domani sera affronterà la Turchia per un posto in semifinale. La partita sarà trasmessa in diretta alle 21 italiane su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW. Alla vigilia del match ha parlato il ct azzurro, Davide Mazzanti: “E’ un’opportunità per crescere ancora, stiamo bene e rispetto alla trasferta asiatica abbiamo assorbito meglio anche il fuso orario – spiega il commissario tecnico – Le tre sconfitte di Antalya ci hanno abituato a giocare con pressione, in questa VNL abbiamo giocato quasi sempre con la sensazione da dentro o fuori. Quando abbiamo giocato con la Turchia qualche settimana fa sicuramente non eravamo a questo livello, sarà importante leggere bene la partita per capire quando essere aggressivi e quando no.”

Insieme a Mazzanti ha parlato anche una delle azzurre pronte a scendere in campo, Francesca Villani: “Sarà una partita tosta, potrebbe essere lunga e combattuta. Nelle due pool precedenti abbiamo capito di poter fare qualcosa di importante, siamo cariche per questo. In questi due mesi siamo cresciute sotto tutti i punti di vista, le partite iniziano da 0-0 e quando arriviamo a questo livello tutti meritano grande rispetto.”