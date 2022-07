Volley, VNL femminile 2022: la Serbia supera il Giappone, Usa la spuntano con la Turchia

by Deborah Sartori

Daniele Dantarelli (tecnico Conegliano), Serie A1 Femminile 2021/2022 volley - Foto Rubin/LVF

Grande spettacolo nella notte italiana nelle sfide di Volley Nations League (VNL) femminile 2022. A Calgary, in Canada, la Serbia di coach Daniele Santarelli batte il Giappone 3-1 (22-25, 25-20, 25-19, 25-22) e chiude in bellezza il girone. Le nipponiche, dopo una lunga serie di imbattibilità, incassano la terza sconfitta, ma grazie al quarto posto in classifica con una partita ancora da giocare la qualificazione alle Finals è già certa. Le campionesse del mondo in carica, trascinate da Katarina Lazovic (22 punti), crescono di partita in partita e salgono così al quinto posto della classifica con 8 vittorie e 4 sconfitte, in attesa degli ultimi match che chiuderanno il girone.

Non era in palio la qualificazione ma sicuramente una vittoria di peso nella sfida tra Turchia e Usa, vinta dalle ragazze di Karch Kiraly per 3-2 (25-22, 18-25, 27-25, 23-25, 18-16) al termine di un’autentica battaglia. Le turche allenate da Giovanni Guidetti, trascinate dai 27 punti di Ebrar Karakurt, mettono in difficoltà la forte compagine a stelle e strisce, che però riesce a spuntarla al tie-break e balza così in vetta alla classifica con 10 vittorie ed una sola sconfitta fin qui. Da sottolineare le ottime prestazioni delle statunitensi Kara Bajema (26 punti) e Andrea Drews (24), oltre ad una solidissima Kelsey Robinson (21).

La Germania batte le padrone di casa del Canada 3-1 (25-19, 19-25, 27-25, 25-23) e tiene così vive le speranze di chiudere tra le migliori otto. Le teutoniche, trascinate da Hanna Orthmann (21 punti) salgono così al decimo posto con quattro vittorie, superando proprio le nordamericane, a cui non sono bastati i 26 punti di una strepitosa Alexa Gray (26 punti) e i 22 di Kiera Van Ryk.

