Volley, Vannacci non si scusa: “Ovvio che i tratti somatici di Egonu non rappresentino l’italianità”

Il generale Roberto Vannacci, protagonista di una serie di frasi che stanno creando scalpore nell’opinione pubblica, è intervenuto al Tg4 e ha commentato una delle frasi contenute nel suo libro ‘Il mondo al contrario’, riferita alla pallavolista italiana Paola Egonu, vale a dire “i suoi tratti somatici non rappresentano l’italianità”. E l’alto grado dell’Esercito, destituito dall’incarico a causa di queste frasi, non fa un passo indietro e non si scusa: “Non vedo perché debba porgere delle scuse per un’espressione che non è offensiva. Ho detto una cosa che è ovvia. Oggi ho aperto il profilo Wikipedia di Paola Egonu, descritta come una pallavolista italiana nata da genitori nigeriani. In tutti gli altri profili delle sue colleghe c’è scritto che sono italiane, ma non viene specificata l’origine dei loro genitori. Questo dà ragione a quello che io ho espresso. Ovvero che vedere una pallavolista dalla pelle scura non la identifica immediatamente come italiana. Perché da 5-6 mila anni lo stereotipo dell’italiano è quello di un uomo bianco”.