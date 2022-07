Volley, Turchia-Serbia in tv domani: canale, orario e diretta streaming finale terzo posto VNL femminile 2022

by Deborah Sartori

Daniele Santarelli (Imoco Volley Conegliano) 2017/2018 - Foto Filippo Rubin/LVF

Inizia il conto alla rovescia per Turchia-Serbia, finale per il terzo posto della Volley Nations League (VNL) femminile 2022. Le serbe di Daniele Santarelli, dopo aver eliminato a sorpresa gli Stati Uniti, si sono fermate al cospetto del Brasile ma ora vanno a caccia di riscatto. Sulla strada per il podio però ci sono le padrone di casa, allenate da Giovanni Guidetti, che in semifinale hanno perso proprio contro l’Italia. Chi si aggiudicherà vittoria e titolo? L’appuntamento è per le ore 14.00 italiane di domenica 17 luglio ad Ankara, in Turchia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile per gli abbonati sulla piattaforma volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv su Sky Sport Uno (e in streaming su Sky Go e Now) e in streaming gratuito su Rai Play 2. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine, i risultati e le classifiche aggiornate in tempo reale per non perdersi davvero nulla.