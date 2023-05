Volley, tornei qualificazioni olimpica: Italia maschile impegnata in Brasile, le ragazze fanno tappa in Polonia

Sono stati resi noti gli orari dei tornei di qualificazione olimpica di volley a cui prenderanno parte le Nazionali italiane tra settembre e ottobre. La Nazionale femminile sarà impegnata in Polonia dal 16 al 24 settembre e debutterà contro la Corea del Sud il 16 alle 20.45. La Nazionale maschile invece farà tappa in Brasile nel pool A dal 30 settembre all’8 ottobre. In questo caso, l’esordio avverrà il 30 alle 18:30 contro la Repubblica Ceca. Si tratta di tornei molto importanti per i colori azzurri dato che le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno per i Giochi di Parigi 2024.