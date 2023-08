Volley, Simone Anzani lascia il ritiro azzurro: “Necessari ulteriori accertamenti”

Simone Anzani ha lasciato il ritiro della nazionale italiana di volley in Val di Fiemme per sottoporsi ad “ulteriori accertamenti a completamento del percorso clinico-diagnostico già avviato per una sospetta problematica cardiaca”. Lo riporta l’A.S. Volley Lube in una nota. Il responsabile sanitario della squadra Mariano Avio ha specificato: “Prima di avere un quadro più chiaro della situazione dobbiamo attendere l’esito di tutti gli accertamenti richiesti e prescritti dal Coni, tra cui la genetica su cui sapremo di più entro fine agosto”. “Siamo fiduciosi – ha detto ancora Avio – Simone verrà fuori da questa ennesima prova. Lui è un grande uomo, un autentico lottatore, si butterà alle spalle anche questo momento. Siamo vicini all’atleta, capiamo la sua sofferenza nel dover affrontare tutto questo proprio alla vigilia degli Europei, ma siamo certi che Anzani si rialzerà e sarà un punto di riferimento della Nazionale il prossimo anno alle Olimpiadi e della Lube già nella stagione agonistica 2023/24″. La nazionale nella giornata di ieri ha iniziato ufficialmente la sua preparazione a Cavalese in vista dei Campionati Europei che prenderanno il via il 28 agosto a Bologna con la gara d’esordio contro il Belgio.