Volley, Qualificazioni Europei Under 22: l’Italia parte con una vittoria contro il Lussemburgo

Parte con una vittoria l’Italia Under 22 maschile del volley nelle qualificazioni agli Europei di categoria. Nel torneo che qualifica per i campionati continentali dell’anno prossimo in Olanda, al Palasport Villa d’Agri di Marsicovetere gli azzurrini hanno vinto per 3-0 (25-12, 25-12, 25-12) contro Lussemburgo. Sempre in vantaggio i ragazzi del ct Matteo Battocchio, molto determinati e convinti dei loro mezzi, domani affronteranno il Montenegro nella seconda giornata.