Volley, qualificazioni Europei U22 2023: altra vittoria per l’Italia, battuto 3-0 il Montenegro

Continua a vincere la Nazionale under 22 maschile, impegnata al Palazzetto Villa d’Agri di Marsicovetere (PZ) per le qualificazioni agli Europei di categoria. Dopo il successo all’esordio contro il Lussemburgo, i ragazzi di coach Battocchio si sono ripetuti contro il Montenegro, prevalendo per 3-0 (25-8, 25-21, 25-20). Dopo un primo set dominato, gli azzurrini hanno corso qualche rischio negli altri due, riuscendo però ad avere la meglio. I migliori realizzatori del match sono stati Bovolenta e Orioli, entrambi con 16 punti a referto. Il prossimo appuntamento per l’Italia sarà contro la Bulgaria alle ore 20.00.