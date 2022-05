Volley, presentato il torneo di qualificazione all’Europeo Under 22 maschile di Guidonia

by Giorgio Billone

Europeo 2022 volley Guidonia - Foto Massimiliano Natale

L’Europeo sbarca a Guidonia, insieme agli azzurrini campioni del mondo in carica nella categoria Under 21. Si è svolta questa mattina, nel nuovo Palasport della cittadina in provincia di Roma, la conferenza stampa di presentazione delle qualificazioni all’Europeo Under 22 maschile, evento in programma da venerdì 20 a domenica 22 maggio (ingresso gratuito per il pubblico) proprio nell’impianto di via De Curtis, dove l’Italia affronterà i pari età di Irlanda (20/05 ore 19.30), Israele (21/05 ore 19.30) e Portogallo (22/05 ore 19.30). Tre sfide da vivere con il fiato sospeso, che metteranno in mostra alcuni tra i talenti più interessanti del panorama pallavolistico internazionale.

All’incontro con i media hanno partecipato l’allenatore della Nazionale U22 Vincenzo Fanizza, i giocatori Damiano Catania (libero della Gas Sales Bluenergy Piacenza) e Tommaso Stefani (opposto della Gioiella Prisma Taranto), il vicepresidente federale Luciano Cecchi, il sindaco di Guidonia Montecelio, Michel Barbet, l’assessore Rosaria Morroi, e l’assessore al Turismo ed Enti Locali della Regione Lazio, Valentina Corrado, oltre alle autorità regionali e territoriali della FIPAV.

Il calendario della manifestazione al Palasport di Guidonia Montecelio

20/05: Israele-Portogallo (ore 16.30); Italia-Irlanda (ore 19.30)

21/05: Portogallo-Irlanda (ore 16.30); Israele-Italia (ore 19.30)

22/05: Irlanda-Israele (ore 16.30); Portogallo-Italia (ore 19.30)