Volley, Preolimpico maschile: la Germania batte il Qatar 3-0 e si qualifica per Parigi 2024

Dopo 12 anni di attesa, la nazionale maschile tedesca di volley torna a qualificarsi per i Giochi Olimpici. La Germania ha battuto 3-0 (25-15, 25-20, 25-16) il Qatar assicurandosi matematicamente uno dei due posti in palio nella Pool A nel torneo di qualificazione olimpica per Parigi 2024. Si tratta della sesta vittoria in altrettante partite per la selezione tedesca, che in Francia farà la quinta apparizione sul palcoscenico olimpico, la prima da Londra 2012. La squadra è arrivata tra i primi dieci in ciascuna delle sue prime quattro apparizioni, dopo aver vinto l’argento in casa a Monaco di Baviera, nel 1972. Soddisfatto Moritz Reicheirt: “Sono emozionato. Non credo che ci rendiamo conto di quello che abbiamo appena fatto. Il torneo è passato in un batter d’occhio e abbiamo giocato bene e con costanza in ogni partita”. Soddisfatto anche il capitano György Grozer, secondo miglior realizzatore oggi (13) dietro Brehme (14): “Incredibile, una sensazione pazzesca. Non abbiamo mai smesso di credere nei nostri sogni”.