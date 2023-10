Volley, Preolimpico maschile 2023: il Brasile fatica, ma supera la Repubblica Ceca al tie-break

Il Brasile fa molta fatica nel match valevole per la seconda giornata del Preolimpico 2023, ma piega al tie-break la Repubblica Ceca mediante il punteggio di 3-2 (22-25, 25-16, 25-20, 21-25, 16-14). Nel primo set i cechi riescono ad avere la meglio dopo una lunga e serrata lotta, mentre nel secondo parziale la formazione sudamericana torna ad alzare la voce pareggiando i conti in maniera abbastanza agevole. Il terzo set è ancora all’insegna dei colpi dei verdeoro, che completano il sorpasso. La partita, dunque, sembra aver preso una chiara direzione, ma la Repubblica Ceca è brava a riaprirla protraendola fino al tie-break. In questa fase si rinnova un duello molto intenso, che vede prevalere il Brasile.