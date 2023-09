Volley preolimpico femminile, Mazzanti: “Bene il primo set. Ora arriva il momento decisivo”

“Abbiamo giocato bene il primo set ma poi abbiamo un po’ rallentato. Questo ha prodotto una partita più faticosa di quello che poteva essere”. Queste le parole e le impressioni del commissario tecnico della Nazionale femminile di volley, Davide Mazzanti, al termine della vittoria contro la Colombia per 3-0, quarto successo nel torneo preolimpico in corso di svolgimento a Lodz. “È calato il ritmo nella nostra fase break anche se eravamo consapevoli che questa sarebbe potuta essere una partita in cui non sarebbe stato semplice tenere un ritmo costante – ha aggiunto Mazzanti ai microfoni della federazione – Adesso arriva la fase decisiva di questo torneo che potremo preparare godendo di un giorno mezzo tra riposo e lavoro in palestra. Affronteremo gli Usa, formazione con tanti punti di forza che dovremo essere bravi a contenere per portare a casa una sfida dal peso specifico importante”.

Soddisfatta il libero Beatrice Parrocchiale: “Siamo state brave finora, sono molto soddisfatta di quello che stiamo facendo come gruppo anche se possiamo ancora migliorare sotto ogni aspetto. Adesso chiaramente arriva il bello in questo torneo e noi dovremo farci trovare pronte per dire la nostra. Non è mai semplice contro nessuno soprattutto se alla difficoltà dell’avversaria si aggiunge l’orario insolito a cui abbiamo dovuto giocare. Ma detto questo siamo state brave a portare a casa la partita con un netto 3-0”.

Sulla stessa linea d’onda Sylvia Nwakalor – “Sono molto contenta perché anche chi esce dalla panchina fornisce il giusto aiuto alla squadra. È chiaro che non dobbiamo cullarci ma piuttosto continuare a crescere con il nostro gioco aumentando il ritmo. Gara dopo gara dobbiamo innalzare il nostro livello di gioco certe di poter fare molto bene anche contro le squadre più blasonate che a breve incontreremo. Dal punto di vista personale posso affermare che sono felicissima di far parte di questo gruppo, pronta a dare il mio contributo in un ambiente in cui noi tutte ci troviamo bene e siamo pronte a dare il massimo”.