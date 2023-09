Volley, Preolimpico femminile 2023: Italia senza problemi, battuta 3-0 la Colombia

L’Italvolley batte facilmente la Colombia e fa 4 su 4 nel torneo Preolimpico femminile in corso di svolgimento in Polonia. Un match che sulla carta non destava alcun tipo di preoccupazione e tale si è rivelato questa mattina, con la squadra azzurra in grado di imporsi 3-0 (25-15, 25-20, 25-20) al termine di un match sempre in controllo. Ancora diversi cambi di formazione per Mazzanti, che sta ruotando e gestendo le sue atlete al termine di un’estate ricca di impegni e in vista di quelle che saranno le partite fondamentali di questo weekend contro Polonia e Stati Uniti in cui ci si giocherà un posto a Parigi.

LA PARTITA – Sin dalle prime battute una partita ben controllata da parte delle ragazze di coach Mazzanti, in grado di mettere in grande difficoltà le avversarie in particolare nel fondamentale della ricezione. La Colombia nel primo parziale è subito costretta al time-out in svantaggio 7-2, poi fermano di nuovo la partita quando si trovano sotto 16-7. Non cambia nulla, l’Italvolley vola verso la conquista del parziale garantendosi undici palle set e chiudendo alla seconda occasione utile per 25-15.

La prestazione delle sudamericane migliora notevolmente a partire dal secondo set, specialmente in attacco e grazie anche a qualche sbavatura di troppo delle nostre. Ne esce un parziale più equilibrato, in cui almeno nella prima parte Villani e compagni non riescono a trovare l’allungo. Dal 15-15, però, l’Italia cambia marcia proprio grazie alla schiacciatrice, certamente tra le migliori in campo. Arrivano quattro set point e si chiude 25-21.

La terza frazione si sviluppa in maniera molto simile a quanto accaduto nella seconda. Coneo, Segovia e compagne riescono a tener botta nella prima parte del set, andando anche avanti di due lunghezze sull’11-9. Da quel momento, però, si apre il parziale azzurro grazie ad una Villani sempre ben trovata da Bosio. Le azzurre prendono il largo con le colombiane che iniziano a sbagliare un po’ troppo: arrivano quattro match point e il 25-20 finale.