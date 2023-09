Volley, Preolimpico femminile 2023: Germania si impone al tie-break sulla Corea del Sud

La Germania soffre, si fa rimontare due set, ma alla fine riesce a superare la Corea del Sud e a rimanere a punteggio pieno nella Pool C del Preolimpico femminile di volley. Dopo aver dominato i primi due parziali per 25-13 e 25-21, le tedesche hanno subito l’inaspettata rimonta delle avversarie asiatiche, le quali si sono aggiudicate le successive due frazioni per 25-23 e 25-22. Al tie-break esce fuori, però, la maggiore qualità della compagine teutonica che si impone per 15-7 e ottiene il terzo successo, salendo così a 8 punti in classifica. Primo punto, invece, per la Corea.

A breve toccherà alle ragazze di Mazzanti scendere in campo da favorite contro la Thailanda, poi nel corso del pomeriggio e della serata in programma anche Polonia-Colombia e soprattutto Stati Uniti-Slovenia.